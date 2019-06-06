Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда сотрудников «Роскосмоса» за границу

Такое решение было принято после бегства за рубеж руководителя одного из космических НИИ.

Более жесткие требования при выезде за рубеж касаются прежде всего руководящего персонала «Роскосмоса» и предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом РИА Новости рассказали два источника. Один из собеседников агентства уточнил, что новые условия «соответствуют законодательству, но написаны в жесткой форме». Приказ за подписью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина имеет гриф «для служебного пользования», поэтому источники не стали раскрывать подробности документа. Согласно законодательству, носители секретной информации, к которым относятся и сотрудники «Роскосмоса», могут выезжать за рубеж только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о бегстве за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина. Бывший топ-менеджер предприятия был замечен в Греции.

По данным «Коммерсанта», Яскин мог скрыться от разбирательств по факту хищений и вывода бюджетных средств.