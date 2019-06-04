Вопрос об участии американского финансиста Майкла Калви в ПМЭФ пока остается открытым

Основатель фонда Baring Vostok находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств бака «Восточный». Накануне замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что его ведомство готово организовать поездку Калви в Петербург, если следователи дадут на это «добро». Пока такого уведомления нет нив ФСИН, ни у защиты Калви. Петербуржский экономический форум откроется через несколько часов.

Главная тема Форума — «Формируя повестку устойчивого развития» — неудачно сформулирована, поскольку неочевидно и само понятие, и его применимость к современной России, — сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский.

«Если оно развитие, оно, в общем, не устойчиво. Особенно в глобальном мире, где ты не можешь изолироваться от разного рода рисков. А у нас наша страна прекрасна тем, что она, собственно говоря, занимается созданием рисков. И в этом смысле мы создаем риски, а вы формируете устойчивое развитие. Как – это ваша проблема. Мы влияем на стоимость активов, а вы стараетесь ее удержать, сохранить. Вообще-то, конечно, место уже сегодня нашему типу экономики, я думаю, в какой-то более веселой, экзотичной стране. Я думаю, Санкт-Петербург как-то не то место немножко», — отметил Павловский.

Он добавил, что символом подобной неофициальной активности стал предприниматель Евгений Пригожин.