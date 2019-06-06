В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций. По борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона настаивает: российские власти не приняли мер, чтобы остановить поставки оружия и денег сепаратистам в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Упрёки также связаны с ситуацией в Крыму. Киев заявляет о дискриминации национальных меньшинств на полуострове – крымских татар и украинцев. Россия все обвинения отрицает. Москва настаивает, что в Донбасс никаких вооружений не поступает. Иск не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН, его нужно отклонить, сказал представитель МИДа в суде. Он отметил, что сама по себе конвенция по противодействию терроризму не предусматривает конкретной ответственности государств за вероятное финансирование терроризма.

В состав российской делегации на слушаниях в суде ООН также вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Росфинмониторинга и властей Крыма.