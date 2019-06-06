На жителя Ставрополья составили протокол о «явном неуважении к власти» из-за поста во «ВКонтакте» про Владимира Путина

Поводом для возбуждения административного дела стала публикация от 21 мая. В ней житель города Изобильный назвал президента «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком. Автор также привел Путину в пример его украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на копию протокола и самого пользователя, который пожелал сохранить анонимность.

В минувший понедельник мужчине позвонил на личный номер сотрудник правоохранительных органов, после чего прямо с работы забрал его в отдел полиции. Там ему показали скриншот поста и взяли объяснительную за «оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме». Собеседник «Дождя» отметил, что это его первый административный протокол и добавил, что полицейские обращались с ним чрезвычайно вежливо, всю документацию и удостоверения демонстрировали. Теперь он ждет повестки в суд.

Закон о «неуважении к власти» президент подписал в марте. За первое нарушение по этой статье предусмотрен штраф — от 30 до 100 тысяч рублей.