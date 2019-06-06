Новое расследование Фонда Борьбы с коррупцией касается распределения муниципального жилья в Москве

Глава фонда Алексей Навальный рассказал про элитный дом на Садовнической набережной в Москве, который обещали отдать очередникам, а получили чиновники и даже их дети.

Алексей Навальный сказал, что ему надоело оплачивать чиновникам и их прислуге гигантские квартиры в центре Москвы, стоимостью десятки миллионов рублей и призвал на сентябрьских выборах участвовать в «Умном голосовании» — координированной акции против «Единой России».