Отцензурированная версия фильма «Рокетмен» выходит сегодня в российский прокат

Ранее из него удалили ряд откровенных сцен, а также эпидозы с употреблением наркотиков.

Прокатчик «Централ-Партнершип» таким образом поступил в соответствии с законом, — говорила «Эху» первый зампред Комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

Это проявление цензуры, а её быть не должно вне зависимости от качества картины. Такое мнение в эфире «Эха» высказывала телеведущая Первого канала, гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

В Министерстве культуры ранее утверждали, что не просили прокатчика вырезать эти сцены.