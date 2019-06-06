Телекомпания CNN подала иск против ФБР

Журналисты утверждают, что спецслужба нарушила закон, не одобрив запрос телеканала на передачу некоторых свидетельств из расследования Роберта Мюллера. Телеканал отмечает, что его зрители имели право на ознакомление с этими данными по Закону о свободе информации. Расследование спецпрокурора подтвердило, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году, но доказательств сговора Трампа с Москвой не выявило.