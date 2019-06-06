Российское судно Melta из-за шторма незаконно вошло в территориальные воды Украины в Черном море

Судно, следовавшее в румынский порт Констанца, отклонилось от курса и углубилось в территориальные воды Украины на расстояние в 5 морских миль. С экипажа были взяты объяснения, после чего пограничники приняли решение не задерживать судно, и оно продолжило движение в пункт назначения. В ВМС Украины подчеркнули, что формальные основания для задержания у пограничников были — помимо нарушения границы, у судна была отключена АИС.