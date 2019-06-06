В ВШЭ планируют расформировать департамент политической науки

По сведениям «Новой газеты», его собираются объединить с департаментом государственного и муниципального управления. Решение, как пишет «Новая», было принято еще 2 сентября, его утвердил ученый совет университета. Новая структура будет называться департаментом политики и управления. В движении «Голос» отмечают, что из-за реорганизации из университета оттуда увольняются преподаватели, которые известны публичной критикой Кремля и расследованиями фальсификаций на выборах.