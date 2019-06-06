Z Архив новостей новости
5 2 6 424
04:18, 06 июня 2019

Роскосмос" ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей своих предприятий, допущенных к секретной информации.

" Документ на  этот счет подписан гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным и носит гриф «ДСП». Источники в ракетно-космической отрасли рассказали РИА, что ужесточение связано с бегством за границу одного из топ-менеджеров, кого именно, не уточняется. В пресс-службе Роскосмоса эту информацию не комментируют. Ранее газета «Коммерсант» сообщила о бегстве за границу гендиректора НИИ космического приборостроения Юрия Яскина. Причем, находясь за границей, куда отправился под предлогом служебной поездки, Яскин прислал в Россию заявление на увольнение. Издание не исключало, что невозвращенец может скрываться от разбирательств по  факту хищений и вывода бюджетных средств.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 345 6 21754 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Почему нас так волнует Венесуэла? Возможно потому, что в ней мы видим себя, историю своей страны, неразрывно связанной с утопическими идеями коммунизма и построения нашего социализма…

5 100 6 12877 30.05
Kвенесуэла, экономика, власть, мнения
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ребята, ну откуда в вас столько г… Допустим, не стала бы «Машина» участвовать в праздничном концерте 12 июня на Красной площади (хотя с чего бы?) — завтра бы гремело: Макаревич отказался петь для россиян в день праздника страны!..

5 281 6 144271 30.05
Kмузыка, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Александр Баунов: Путин не может людям предложить что-то, что их вдохновит Нет ни роста, ни Крыма. То есть Крым есть, но он не может больше собирать людей вокруг себя…

5 167 6 40466 30.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 160 6 18557 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Нет такого более точного, более верного способа заставить книгу, как не рекомендовать это делать, как запретить…

5 148 6 19360 31.05
#слушать 01:45:49 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 140 6 17478 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 256 6 31860 02.06
Kукраина, познер, мнения
Голосование
Вам вырезанные из фильма про Элтона Джона гомосексуальные сцены…
5 70 6 9082 31.05
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5634 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 92 6 13682 03.06
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Есть реальное падение рейтинга. С чем оно связано? С моей точки зрения, тут несколько процессов. Важнейшее – пенсионная реформа. В ней главное даже не повышение пенсионного возраста. Главное другое – люди восприняли это как обман со стороны власти…

5 40 6 6718 05.06
#слушать 36:31 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7118 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Безнадёга и безразличие наступают Большинство россиян не думают о политике, их волнует экономика и тот, кто сможет им предложить кусок побольше, тот и станет им отцом родным. Но никто кроме партии власти денег раздать не сможет…

5 239 6 120519 30.05
Kэкономика, власть, общество, события
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

В бурном море политики «Статус важного союзника вне рамок НАТО» еще с 2003 года де-факто присвоен непризнанному «государству» Тайвань. Чем не повод использовать этот прецедент для присвоения похожего статуса пресловутым ДНР и ЛНР?..

5 47 6 8496 03.06
Kукраина, нато, рф, политика, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 183 6 33528 05.06
Kмосква, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Из ближнего круга Владимира Путина, по некоторым данным, выпал спикер Госдумы Вячеслав Володин По крайней мере, такую версию выдвинули политологи…

5 39 6 38040
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 85 6 108936 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 92 6 13652 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 162 6 215916 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Пенсионерка из Ярославля пишет Трампу Пенсионерка из Ярославля пишет Трампу Она хочет оставить наследство внуку, которого усыновила американская семья…

5 85 6 84959 30.05
8читать ;смотреть
Kобщество, рф, сша, семья, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7869617
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4062513

Сегодня в эфире