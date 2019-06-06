Роскосмос" ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей своих предприятий, допущенных к секретной информации.

" Документ на этот счет подписан гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным и носит гриф «ДСП». Источники в ракетно-космической отрасли рассказали РИА, что ужесточение связано с бегством за границу одного из топ-менеджеров, кого именно, не уточняется. В пресс-службе Роскосмоса эту информацию не комментируют. Ранее газета «Коммерсант» сообщила о бегстве за границу гендиректора НИИ космического приборостроения Юрия Яскина. Причем, находясь за границей, куда отправился под предлогом служебной поездки, Яскин прислал в Россию заявление на увольнение. Издание не исключало, что невозвращенец может скрываться от разбирательств по факту хищений и вывода бюджетных средств.