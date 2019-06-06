Кампания т.н. «фабрики троллей» против США оказалась масштабнее, чем считалось.

Об этом говорится в исследовании компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности. Компания проанализировала активность в Твиттере Агентства интернет-исследований. Это почти четыре тысячи акканутов и десять миллионов сообщений. Самый популярный аккаунт собрал шесть миллионов ретвитов, большая часть — от посторонних пользователей. Аккаунты в среднем начинали информационною атаку через 177 дней после создания. По мнению авторов исследования, это доказывает, что кампания была организована задолго до президентских выборов в США.