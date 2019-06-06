Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова.

Как передает ВВС, с сайта столичного департамента культуры исчезла декларация кинорежиссера, худрука театра киноактера и руководителя компании «ТриТэ». В 2018 году из налоговой декларации Михалкова стало известно, что он заработал за 2017 год более 530 млн. руб., является владельцем почти ста земельных участков, собственником жилых домов и квартир, 11 нежилых зданий, а также владеет вертолетом и трактором. Михалков также является учредителей или совладельцев десятков компаний. Новости о доходах Михалкова вызвали широкий общественный резонанс. Замглавы российского филиала Transparency International Илья Шуманов в интервью ВВС предположил, что изъяв из открытого доступа декларацию Михалкова, городские власти хотели избежать скандала.