В день крушения «Боинга», сбитого в Донбассе, в Ростовской области находились около 200 российских военнослужащих

. Как пишет «Новая газета» об этом свидетельствуют документы, касающиеся безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, а также выписки из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков. Согласно выводам международной следственной группы, малайзийский «Боинг» был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного из Курска в Донбасс, а после катастрофы возвращенного обратно. Россия причастность к крушению борта MH17 отрицает.