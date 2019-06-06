США и Мексика не смогли достичь в Вашингтоне соглашения по пошлинам и мигрантам.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что его страна готова принять предложения США по миграции, но без ущерба для своего суверенитета. США ввели пошлины на все товары из Мексики, требуя от этой страны положить конец нелегальной миграции и контрабанде наркотиков. По словам Обрадора, его страна не несет ответственность

за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.