5 июня в Москве умер правозащитник и публицист, эксперт движения «За права человека» Евгений Ихлов.
Об этом сообщил бывший директор Центра имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров. О дате и месте похорон пока не сообщалось.
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Об этом сообщил бывший директор Центра имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров. О дате и месте похорон пока не сообщалось.
Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…