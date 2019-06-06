Биографический фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне выходит в  российский прокат.

Премьера состоялась 16 мая на последнем кинофестивале в Каннах. Как сообщалось, из российской версии исключили сцены с однополым сексом, употреблением наркотиков и алкоголя. Также удален финальный титр, в котором говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно вступил в брак и воспитывает детей. Минкульте утверждают, что все купюры сделаны по инициативе самого прокатчика. Возрастной статус «Рокетмена» сохранился на уровне 18+. Между тем, кинотеатр «Пионер» выразил готовность показать оригинальную версию картины.