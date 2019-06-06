Элитный дом в Москве заселили высокопоставленными столичными чиновниками.

Как установило расследование ФБК, квартиры выкуплены по заниженным ценам. Дом расположен на Садовнической набережной. Его построили на месте исторического квартала, снесенного в 2009 году. Московские власти обещали возвести на этом месте дома для очередников, льготников и молодых семей. На деле, как утверждает фонд Навального, квартиры распределены среди сотрудников мэрии и различных госструктур. По оценке ФБК, эти квартиры стоят 70-90 миллионов рублей. Получить комментарии в мэрии «ЭМ» не удалось.