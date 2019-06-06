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01:06, 06 июня 2019

Суд арестовал троих граждан Армении по  делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.

Как передает ТАСС, одному из  арестованных предъявлено обвинение в убийстве, Двух других обвиняют в хулиганстве. Никто из них вины не признал.



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