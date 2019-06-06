Взрыв прогремел на съемочной площадке 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Сообщается о том, что пострадал член съемочной группы. Также повреждена внешняя часть павильона, — передает Би-би-си.

Производство нового фильма о знаменитом шпионе с самого начала сопровождается проблемами и инцидентами, — отмечают журналисты. Продюсерам было непросто уговорить вновь сняться в роли Джеймса Бонда актера Дэниэла Крейга, после чего у проекта сменились несколько режиссеров. В мае 51-летний Крейг получил травму лодыжки во время съемок на Ямайке. Сообщается о том, что премьера новой серии бондианы перенесена с октября этого года на апрель следующего.