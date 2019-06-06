Более 170 военнослужащих ПВО России находились вблизи украинской границы в день, когда был сбит малазийский «Боинг»

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на несекретные документы, которые оказались в распоряжении издания. Эти материалы, добавляет издание, подтверждают выводы международной следственной группы о том, что установка «Бук», из которой сбили самолет, могла быть доставлена в Донбасс из России. В Министерстве обороны публикацию «Новой» пока не комментировали. «Боинг» был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.