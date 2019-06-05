Кинокомпания «Киноданс» готова пойти на мировое соглашение с блогером Евгением Баженовым

На днях сам Баженов рассказал, что создатели фильма «За гранью реальности» требуют от него миллион рублей из-за обзора с критикой ленты. Блогер не исключил, что из-за этого он может закрыть свой канал на YouTube под названием BadComedian. О готовности обсудить условия мирового соглашения газете «Коммерсантъ» сказал руководитель кинокомпании Евгений Мелентьев. Однако условий он не назвал.

Между тем, в поддержку Баженова выступили известные журналисты и деятели культуры, в том числе даже те режиссеры, которых он критиковал.