Премьер-министром Таиланда переизбран генерал Прают Чан-Оча

Голосованию по его кандидатуре в парламенте страны предшествовали 10-часовые дебаты, — передает агентство ТАСС.

Прают Чан-Оча был лидером военного переворота, который произошел в Таиланде 5 лет назад. Тогда генерал обещал провести политические реформы, а после организовать парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии. Согласно данным избирательной комиссии, по итогам выборов в конце марта больше всего голосов получили соратники Прают Чан-Оча.