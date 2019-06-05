Компания,которую связывают с бизнесменом Пригожиным,получила 4 контракта на поставку питания в московские школы и сады

Компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, получила четыре контракта на поставку питания в московские школы и детские сады. Общая сумма сделки составляет почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей, — пишет интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Всего же фирмы, так или иначе связанные с бизнесменом, которого в прессе называют «поваром Путина», в последние недели выиграли тендеры на общую сумму более 13-ти миллиардов рублей. Они будут поставлять продукцию почти в 200 столичных школ.

В конце прошлого года в нескольких детских садах Москвы произошла вспышка дизентерии. Питание туда поставляли, как сообщалось, две компании, которые связаны с Пригожиным. Минувшей весной Роспотребнадзор подтвердил, что некоторые предприятия, которые имеют отношение к «повару Путина», допускали нарушение санитарного законодательства.