Баскетболисты ЦСКА победили подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
«Армейцы» одержали верх со счетом 105:85. Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.
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«Армейцы» одержали верх со счетом 105:85. Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.
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