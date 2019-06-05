Российский МИД обвинил США в использовании видеоигр для пропагандистской деятельности

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Белый дом рекомендовал крупным американским производителям программного обеспечения разрабатывать игры, в которых герои должны бороться с диктаторскими режимами. Кроме того, в одном из сценариев говорится о том, что Россия проводит военную операцию против стран Балтии и Восточной Европы, — цитирует дипломата агентство ТАСС. Такие шаги делят весь мир по принципу «свой – чужой», — заключила Захарова.