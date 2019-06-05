«Новая газета»:Почти 200 рос.военнослужащих из подразделений ПВО находились вблизи границы Украины в день гибели MH-17

Почти 200 российских военнослужащих из подразделений ПВО находились вблизи границы Украины в день гибели малайзийского «Боинга». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на выписки из приказов и документы об обеспечении безопасности на дорогах. За два дня до трагедии российские военные получили сухие пайки на 5 суток. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Пассажирский самолет был сбит 17-го июля 2014-го года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» атаковали из комплекса «Бук», который имелся в распоряжении сепаратистов. Установка принадлежала российской бригаде ПВО и попала в Донбасс с российской территории, — говорится в выводах следствия.