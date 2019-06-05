Мэрия Москвы предоставила столичным чиновникам квартиры в центре города

При этом в открытом доступе нет документов, которые бы объясняли, каким образом выделялось жилье, либо по какой цене продавалось, — говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Как отметил руководитель фонда, политик Алексей Навальный, под строительство дома для сотрудников мэрии был снесен исторический квартал. При этом поначалу утверждалось, что жилье дадут льготникам и очередникам.

Навальный добавил, что, по сведениям ФБК, владельцы покупали свои квартиры примерно за десятую часть их кадастровой стоимости. Получить комментарий мэрии «Эху» пока не удалось.