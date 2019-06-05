В Высшей школе экономики расформируют департамент политологии

Его объединят с другим департаментом. Преподаватели с оппозиционными взглядами, могут остаться без работы.

Новая структура получит название департамента политики и управления. В качестве ее главы ученый совет рекомендовал научного руководителя Института государственного и муниципального управления Вышки Андрея Клименко. Он подтвердил эту информацию «Новой газете». По его словам, решение было принято еще в сентябре. Объединенный департамент должен начать работу с нового учебного года. Необходимость такого слияния Клименко объясняет «схожестью тематики, определенной централизацией управления, расширением взаимодействия, возможностью ведения комплексных тем, поскольку многие темы находятся на стыке политологии и госуправления».

В свою очередь издание отмечает, что в результате реорганизации своих мест могут лишиться сотрудники, известные своей публичной критикой в адрес Кремля, а также участием в расследованиях и фальсификациях выборов. Как рассказал доцент департамента политологии Александр Кынев, «у «неправильных» преподавателей возникает ситуация с отменой курсов, а поскольку у них нет нагрузки, им просто не будут продлевать временный контракт до заключения постоянного».

Как сообщает движение «Голос», параллельно с созданием новой структуры фактически стартовала избирательная кампания на выборы в Мосгордуму проректора Вышки Валерии Касамары. Официального заявления на этот счет пока нет.