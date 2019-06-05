Высшая школа экономики собирается расформировать департамент политологии факультета социальных наук

Как пишет «Новая газета», его объединят с департаментом государственного и муниципального управления. В свою очередь преподававшие там специалисты считают, что у такого решения есть политические мотивы. В организации «Голос» говорят, что реорганизация приведет к фактическому увольнению из университета людей, которые критиковали власть. В руководстве вуза объясняют решение об объединении двух департаментов схожестью тематики их работы.

Ранее ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов закрыл студенческое ток-шоу «В точку», куда была приглашена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.