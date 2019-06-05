Еще одного сотрудника ЦНИИмаш арестовали по обвинению в госизмене

Речь идет о руководителе одного из отделов космического предприятия Романе Ковалёве, который является учеником физика Виктора Кудрявцева. Тот был арестован почти год назад. Как напоминает адвокат Кудрявцева Иван Павлов, именно на Ковалева следствие предлагало дать показания его подзащитному.

75-летнего Кудрявцева обвиняют в том, что он передал секретные сведения бельгийскому институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. Сам ученый вины не признаёт.