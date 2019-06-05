Леонид Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры в Минске впервые прошли конструктивно.

Кучма отметил, что тон на трехсторонних переговорах по Донбассу наконец сменился.

«Все стороны хотели найти решение» — цитирует представителя Украины пресс-служба президента. Он отметил, что на встрече чувствовалось доверие сторон и желание обеих стран решить проблему. Стороны договорились объявить режим тишины с 10 июня, обсуждалось введение запрета на обстрел гражданских объектов — школ и детских садов.

«Я не могу сказать, что завтра эти вопросы решатся. Но четко знаю, что решаться они начнут. Также поднимался вопрос наших моряков. Я убежден, движение будет в этом направлении», — отметил глава украинской делегации.