Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей московских театров

Департамент культуры опубликовал их еще в конце мая. Как передает Би-би-си, Михалков, который руководит Театром киноактера, в прошлом году отчитался о доходе более чем в 529 миллионов рублей, и эта публикация тогда вызвала большой резонанс. Сам режиссер объяснял свои доходы тем, что дает мастер-классы за рубежом. В департаменте культуры не стали отвечать на вопрос о причинах исчезновения декларации главы Театра киноактера. Эксперты говорят, что само по себе отсутствие документа не противоречит закону, однако это можно расценить как попытку избежать скандала как в прошлом году.