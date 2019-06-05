Федеральная служба исполнения наказаний готова организовать поездку Майкла Калви на экономический форум в Петербург

Сейчас американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok находится под домашним арестом. Он проходит по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Как сказал агентству Интерфакс зам.главы тюремного ведомства Валерий Максименко, они ждут соответствующего уведомления от Следственного комитета. Ранее в Кремле сказали, что хотели бы видеть Калви на экономическом форуме.