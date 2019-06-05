МВД просит дополнительные полномочия для проверки заграничных паспортов россиян

Сейчас миграционная служба, которая находится в подчинении министерства, может проверять, имеет ли гражданин право покидать Россию, только при выдаче паспорта. Об этом говорится в поправках к закону о въезде и выезде из России, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. В Министерстве пожаловались, что не могут проводить подобные проверки в другое время и попросили устранить это упущение. Кроме того, МВД предлагает уточнить перечень причин, по которым можно аннулировать загранпаспорт гражданина России.