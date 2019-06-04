Арестован ученик обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева – начальник одного из отделов королевского ЦНИИ машиностроения Роман Ковалев

Силовики задержали ученика обвиняемого в государственной измене физика Виктора Кудрявцева – начальника одного из отделов королевского ЦНИИ машиностроения Романа Ковалева. По словам адвоката Виктора Кудрявцева и руководителя «Команды 29» Ивана Павлова, именно против Романа Ковалева спецслужбы просили дать показания его подзащитного. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы узнали, что Ковалев недавно был арестован Лефортовским районным судом на 2 месяца. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Знаем, что у него прошли обыски по месту жительства и на даче», — сказал он.

По словам И.Павлова, эти дела ученых могут быть связаны.

«Следствие ведет следственное управление ФСБ, то же самое структурное подразделение ФСБ, которое расследует уголовное дело Виктора Кудрявцева. Роман был сослуживцем и учеником Виктора Кудрявцева, а сейчас получается, что их связывает еще и одно обвинение в госизмене. Мы подразумеваем, что задержание было в рамках того же самого уголовного дела», — отметил адвокат.

В.Кудрявцев находится под арестом в столичном следственного изоляторе «Лефортово» с лета прошлого года.

В ноябре 2018 года Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.