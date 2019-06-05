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20:02, 05 июня 2019

Стоимость номеров в гостиницах на российских курортах этим летом оказалась выше, чем за рубежом

По данным Интерфакса, цены выросли в среднем больше чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Основной причиной называют повышение НДС в России. К примеру, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье, а ночь в отеле в Ялте больше, чем на треть дороже, чем в итальянском Римини. Между тем, большинство российских туристов, почти две трети, предпочитают этим летом отдых за рубежом, — рассказали агентству эксперты.



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