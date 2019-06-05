Двух противников строительства мусорного полигона задержали сегодня в Архангельской области

Это произошло у станции Шиес, где идут строительные работы. Как пишет интернет-издание 7х7, оба задержанных участвовали в стычке с охранниками полигона. Она произошла еще накануне, когда экологи пытались остановить возведение забора. Обоих активистов, которых задержали сегодня, обвиняют в самоуправстве и неподчинении законному требованию полиции.

Экологи круглосуточно дежурят в районе Шиеса с конца прошлого года. За это время произошло несколько стычек с охранниками. Довольно часто полиция задерживает активистов под различными предлогами.