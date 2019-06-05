Еще один протокол об оскорблении власти составлен в России — на этот раз в отношении пользователя социальной сети ВКонтакте из Ставропольского края. Поводом послужила запись, автор которой назвал российского президента «фарисействующим и ничего не умеющим человеком», — передает телеканал «Дождь». Штраф по статье об оскорблении власти составляет от 30-ти тысяч до 100 тысяч рублей.

В полиции информацию о новом протоколе пока не комментировали.