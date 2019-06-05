Министерство транспорта пригрозило руководству аэропорта «Шереметьево» личной ответственностью за сбои с багажом

Глава ведомства Евгений Дитрих готов поставить вопрос об этом на ближайшем заседании совета директоров «Шереметьево». Министерство требует, чтобы аэропорт нанял больше сотрудников и в кратчайшие сроки нормализовал ситуацию.

Пассажиры стали жаловаться на многочасовые задержки с выдачей вещей еще в конце прошлой недели. В пресс-службе аэропорта сначала говорили, что всеми виной рекорд и пик перевозок. Сегодня гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко сказал, что всему виной изменения в технологии самого процесса. Между тем, газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на свои источники, что аэропорту попросту не хватает грузчиков.