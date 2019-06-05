Россия не будет направлять делегацию на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии

Москву там будет представлять сотрудник посольства в Париже, — сказали в российском МИДе. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, приглашение французской стороны по своей форме и содержанию изначально не предусматривало отправку официальной делегации. В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова дала понять, что в Москве не считают открытие второго фронта в Нормандии решающим событием, которое привело к окончанию Второй мировой войны, — передает агентство Reuters.