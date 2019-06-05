Путин: Россия и Китай будут развивать использование национальных валют в двусторонней торговле
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключены межправсоглашения,
нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение
бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках»
Глава государства также подчеркнул, что в ходе переговоров обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества,