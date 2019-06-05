Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Квартиры, стоимость, которых превышает несколько десятков миллионов рублей, могли быть получены от города даром или куплены по ценам в несколько раз ниже рыночных.

Речь идет об элитном жилом комплексе на Садовнической набережной. Он был построен на месте снесенного в конце 2000-х исторического квартала, где раньше находились доходные дома и производство купца Бахрушина. Чиновники обещали, что жилплощадь там получат лбготники и очередники. Однако, как рассказал на своем сайте Алексей Навальный, из 24 заселенных квартир половина принадлежит сотрудникам мэрии или их родственникам. В их числе руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Артур Кескинов, глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, начальник управления оценки городского имущества Михаил Кленин, руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, а также семилетний сын министра культуры Москвы Александра Кибовского. Невозможно не заметить, что абсолютное большинство из счастливых обладателей элитной недвижимости имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу. «То есть их департаменты либо строили этот дом, либо продавали, либо сносили предыдущий, исторический», — отмечает политик.

По словам главы ФБК, «нет ни одного доступного документа, объясняющего, почему эти люди получили квартиры от города, а если они их купили, то по какой цене».