Медведев допустил продление договора на транзит газа с Украиной

Это премьер-министр РФ заявил после встречи с Петером Пеллегрини, словацким политиком, бывшим премьер-министром.

«Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута»

Дмитрий Медведев сказал, что продление договора будет зависеть от прагматичности действий украинских властей. По словам Медведева, сотрудничество должно быть основано на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Премьер также заявил, что судебные споры между странами никуда не ведут, а лишь загоняют ситуацию в тупик, пишет «Интерфакс».

Договоренности о поставке газа на Украину и о его транзите в Европу истекают в конце этого года.