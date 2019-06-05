Российские Футбольные власти впервые раскрыли финансовую деятельность отечественных клубов

В прошлом году европейская футбольная ассоциация обязала профессиональные клубы Старого Света публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам. Так что на сайте РФС такие данные публикуется впервые, подтвердили РБК в пресс-службе организации.

Финансовое раскрытие РФС не позволяет сказать многого о состоянии российских клубов. Данные представлены только в относительных значениях, а доходы от медиаправ и спонсорских поступлений отдельно не представлены.

Тем не менее определенные выводы сделать можно. Основная доходная статья в российском футболе – это дотации регионов. В частности, Енисей таким образом получает около 90 процентов всех доходов. Немногим меньше – самарские КС.

ЦСКА лидирует по заработкам на продаже футболистов.

Спартак» больше всех получает от продажи билетов, а также атрибутики в официальных магазинах.

Что касается расходов, то больше всех на развитие молодежного футбола тратит «Краснодар», а вот самым щедрым на агентские выплаты оказался столичный «Спартак».

Всего же на основе чистых коммерческих доходов, самыми успешными клубами Премьер-Лиги являются ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».