Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии

При этом, по словам основателя фонда Алексея Навального, нет ни одного доступного документа, который бы объяснил, почему эти люди получили квартиры от города, а если они их купили, то по какой цене. Среди владельцев квартир по официальным данным значатся 7-летний сын главы департамента культуры столицы Александра Кибовского, глава комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, глава фонда капитального ремонта Артур Кескинов, телеведущая и доверенное лицо мэра Сергея Собянина на прошлых выборах Лариса Гузеева. Как говорится в расследовании, когда под этот дом расчищали исторический квартал, то обещали, что построят жилье для льготников и очередников.