В условиях растущей политической и экономической враждебности со стороны США, Москва и Пекин намерены серьезно укреплять свой и без того прочный союз, отмечают западные наблюдатели.

Двусторонние российско-китайские отношения получат в предстоящие дни еще больший импульс развития по мере того, как в России пройдут многосторонние переговоры в рамках государственного визита главы Китая Си Цзинь Пина, пишет сайт телеканала Си-эн-би-си, замечая, что визит китайского руководителя в Россию знаменует собой 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. Китай стал одним из самых крупных торговых партнеров России, подчеркивает издание, и в ближайшие годы стомиллиардный торговый оборот между Москвой и Пекином может удвоиться. Кроме этого, в последние годы сделки все чаще совершаются в национальных валютах.

Китайский англоязычный портал South China Morning Post в этой связи обращает внимание на то, что с момента прихода к власти в 2013 году Си Цзинь Пин встретился с Владимиром Путиным больше раз, чем с любым другим мировым лидером. При этом, по мере того, как тарифная война с Вашингтоном продолжает набирать обороты, Пекин ищет сближения не только с Москвой, но и с другими региональными игроками – странами Центральной Азии, а также Индией, Пакистаном и рядом европейских государств. Как полагают эксперты издания, стагнирующая российская экономика и навязанные Западом санкции заметно ограничивают ее роль альтернативного для Китая рынка, однако политическая и моральная поддержка России Пекину по-прежнему нужна.

В интервью утренней программе телеканала Си-би-эс, Джим Сьютто, бывший корреспондент Си-эн-эн и автор вышедшей недавно книги о тайных операциях Китая и России по дестабилизации Америки, прямо говорит о том, что Москва и Пекин ведут против США настоящую «теневую войну». По мнению аналитика, американцы знают лишь о нескольких фронтах этого противостояния, таких как вмешательство в выборы или манипулирование общественным мнением в соцсетях, но совершенно не подозревают о том, что обе эти державы готовы активно противодействовать Вашингтону в космосе, например, при помощи спутников-киднепперов, способных сталкивать американские спутники с их околоземных орбит, подвергая таким образом большой опасности ежедневную жизнь граждан и американского военного комплекса.

Глава КНР пробудет в России три дня и примет участие в работе Петербургского экономического форума.