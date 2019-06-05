Старая территория Московского зоопарка оказалась закрыта из-за планирующегося визита Владимира Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая прибудут туда на официальную церемонию передачи двух больших панд. В результате зоопарк оказался перегружен.

Перекрытие основной территории столичного зоопарка оказалось полной неожиданностью для многих его посетителей. О причинах этого его сотрудники ничего не сообщали: лишь объясняли закрытие «техническими причинами». В результате люди, многие из которых пришли с детьми, были вынуждены ограничиться посещением так называемой «новой территории» зоопарка, вход которой находится на Большой Грузинской. Там выстроилась очередь длиной чуть более 10 метров. При этом практически никто из опрошенных людей не знал о готовящейся передаче панд зоопарку и визите Путина и Си Цзиньпина.

В пресс-службе Московского зоопарка, тем временем, сообщили, что он переполнен, и посоветовали выбрать другой день для визита. При этом причина ограничений в сообщении не приводится.