Розничные цены на бензин в России за последнюю неделю поднялись почти на полпроцента

Розничные цены на бензин в России за последние недели поднялись почти на полпроцента при том, что с начала года бензин подорожал всего на 0,9%, — рассказали в Федеральной службе государственной статистики. Ранее Интерфакс сообщал, что бензин подорожал во всех российских регионах, кроме Дальнего Востока. Владельцы независимых нефтеперерабатывающих заводов опасаются обострения ситуации. По их мнению, топливо дорожает из-за договоренности нефтяников с правительством, когда кабинет министров корректирует цены с учетом инфляции.