Руководство нижегородской турбазы отрицает, что отказывалось принимать ВИЧ-положительных детей

Администратор спортивной деревни «Новинки» сказала интернет-изданию «Открытые медиа», что они лишь попросили организатора заезда о новой встрече и подробной инструкции, как работать с детьми. По ее словам, ВИЧ-положительные дети больше подвержены болезням.

Накануне сообщалось, что база отдыха отказалась разместить у себя 50 детей. Позже глава фонда «Степ» Ольга Кузьмичева сказала агентству ТАСС, что директор турбазы пообещал извиниться, а Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении равенства прав и свобод.