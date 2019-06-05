Дополнительный отряд спасателей МЧС не сразу пропустили к горевшему самолету «Суперджет» в «Шереметьево»

Как сказал зам.главы ведомства Павел Барышев, усиление придержали, потому что в это время была закрыта полоса, — передает агентство РИА Новости. В то же время он подчеркнул, что на месте происшествия уже были подразделения, которые боролись с огнем.

Ранее пилот одной из авиакомпаний сказал газете «Московский комсомолец», что сотрудников МЧС не сразу пускают на территорию аэродрома, так как у аэропорта есть собственная аварийно-спасательная служба.

В результате крушения «Суперджета» «Аэрофлота» месяц назад погиб 41 человек.